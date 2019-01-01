فرجاني ساسي: واثق في لاعبي الزمالك وبدعم الجمهور نحصد الكونفدرالية

الفارس الأبيض يسعى للحسم في الإسكندرية بعد فوز نهضة بركان بالمغرب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يعول التونسي فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الزمالك، على مساندة الجمهور للفريق خلال لقاء إياب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي، لحسم اللقب لصالح الفارس الأبيض.

الفارس الأبيض تلقى الهزيمة أمام الفريق البركاني في الوقت بدل الضائع، على الملعب البلدي لبركان، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

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وكتب التونسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قدر الله وما شاء فعل، وإن شاء الله ماتش العودة مع دعم جمهور الزمالك العظيم نعوض ونرفع الكأس، عندي ثقة في رجالة الزمالك".

قدر الله ما شاء فعل و ان شاء الله ماتش العودة مع دعم جمهور الزمالك العظيم نعوظ و نرفع الكأس و عند ثقة في رجالة الزمالك

❤💪💪❤ — Ferjani Sassi (@FerjaniSassi) May 20, 2019

ساسي يغيب عن المشاركة مع الأبيض منذ منتصف إبريل الماضي، إثر تعرضه لكسر فوق مستوى كعب القدم خلال مواجهة حسنية أكادير المغربي، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام في 26 من مايو الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.