فرجاني ساسي - قائد "أوركسترا" الزمالك الذي يعزف بقدميه

فرجاني ساسي من أفضل المحترفين في الدوري المصري خلال السنوات الأخيرة

"حماة الحمى يا حماة الحمى.. هلموا هلموا لمد الزمن".. كلمات من النشيد الوطني التونسي رجت أرجاء الملاعب المصرية أثناء كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت منتصف العام الماضي.

أفواه مصرية رددت النشيد الوطني التونسي، ليس من أجل الأخوة فقط بين مصر وتونس، بل أيضًا من أجل أحد نسور قرطاج الذي جلب عشاق جماهير الزمالك خلفه بعد أن أصبح معشوقهم الأول في ظرف أشهر، فرجاني ساسي مايسترو وقائد أوركسترا القلعة البيضاء.

انضم فرجاني ساسي إلى الزمالك قادمًا من النصر السعودي، بعد تجربة لم ترتقى للممتازة في الدوري السعودي لظروف عدة، ولكن، جاء وانفجر بالقميص الأبيض ليقود مدرسة الفن والهندسة والعودة لمنصات التتويج مرة أخرى.

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يتم ساسي عامه الثامن والعشرون، اليوم الأربعاء، والذي بدأ مسيرته مع النجم الساحلي في فريق الشباب قبل أن ينتقل للفريق الأول للصفاقسي التونسي، ومنه إلى رحلة احتراف في ميتز الفرنسي.

عاد فرجاني ساسي إلى تونس عن طريق الترجي التونسي موسم 2016 – 2017، ليتألق بقميص فريق باب سويقة ويضع الأنظار حوله حتى يخطفه النصر السعودي موسم 2017 – 2018، ولكن لكن لفرجاني ساسي حظًا للظهور مع النصر السعودي لينتقل إلى مرحلته الحالية للزمالك المصري.

محطة فرجاني ساسي في الزمالك تعد الأنجح في مسيرته لما ناله من حب من جماهير الأبيض خلال الفترة الأخيرة، خاصًة بعد مساهمته الكبيرة في عودة الفريق في العودة للظهور على منصات التتويج الإفريقية بالتتويج بكأس الكونفدرالية ومن ثم السوبر الإفريقي.

المايسترو مع الزمالك حتى الآن 👇



👕 لعب 66 مباراة

⚽️ 11 هدفًا

🎁 9 تمريرات حاسمة

⚡️ 51 فرصة مصنوعة



🏆 كأس الكونفدرالية الإفريقية

🏆 كأس مصر

🏆 كأس السوبر الإفريقي

🏆 كأس السوبر المصري

🏆 كأس السوبر المصري السعودي pic.twitter.com/9Bym70FC1b — جول مصر (@goaleg) March 18, 2020

وحقق فرجاني ساسي مع الزمالك 5 بطولات وهم كأس مصر وكأس السوبر المصري وكأس السوبر المصري السعودي وكأس السوبر الإفريقي والكونفدرالية.

ولم ينس فرجاني ساسي هتافات جماهير الزمالك الذين وصل عددهم ما يقرب من 100 ألف مشجع في ملعب برج العرب في نهائي الكونفدرالية، رغم عدم مشاركته في المباراة بسبب الإصابة ولكنه نال حبًا وتشجعيًا كأهم لاعب في الفريق، أو كقائد أوركسترا الزمالك الذي عزف بقدميه من أجل تحقيق البطولة.