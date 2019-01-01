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كأس الاتحاد الأفريقي

فرجاني ساسي : الزمالك سيُحقق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية

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ساسي تعرض للإصابة خلال مواجهة الإياب أمام حسنية أغادير المغربي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكد اللاعب الدولي فرجاني ساسي، نجم الزمالك المصري، على ثقته في تحقيق نادي الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يواجه نهضة بركان المغربي في نهائي البطولة بنظام الذهاب والعودة، وستكون المباراة الأولى في المغرب الأحد المقبل، بينما تُقام العودة عل ملعب برج العرب الأسبوع بعد المقبل.

فرجاني قال في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم: "كنت أتمنى المشاركة في النهائي الأفريقي، لكن ظروف الإصابة لم تسمح لي بذلك".

ساسي تعرض للإصابة خلال مواجهة الإياب أمام حسنية أغادير المغربي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

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وأكمل أحد أفضل لاعبي الزمالك خلال الموسم الحالي : "لدي ثقة كبيرة بقدرة زملائي على رفع التحدي والفوز باللقب القاري".

وواصل اللاعب التونسي : "سأكون متواجدا في مصر لحضور مباراة العودة من أجل الاحتفال بالتتويج الأفريقي".

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يُذكر أن اللاعب قد بدأ مرحلة التدريب بالكرة بعد أن خضع طوال الأسابيع الأخيرة لبرنامج عمل على انفراد من أجل التعافي من إصابته على مستوى الكاحل.

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