عودة فرجاني ساسي - تشكيل الزمالك للقاء حسنية أغادير

هل يتجنب الزمالك مفاجآت حسنية أغادير؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة حسنية أغادير المغربي، في كأس الكونفدرالية.

الزمالك يستضيف حسنية أغادير في إياب دور الربع نهائي ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية، على ملعب الجيش بالسويس.

تشكيل الزمالك شهد عودة التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، بعد غيابه بسبب الإيقاف، بعد تراكم البطاقات الصفراء.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى : محمود جنش

الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما.

الهجوم: محمود كهربا، خالد بوطيب، إبراهيم حسن.

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد: "عماد السيد وبهاء مجدي ومحمد عبد الغني ومحمود عبد العزيز وحميد أحداد ومحمد إبراهيم وعمر السعيد".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الزمالك وحسنية أغادير، حيث يكفي الفارس الأبيض الفوز بأي نتيجة للتأهل إلى نصف النهائي.