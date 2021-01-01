عضو إدارة الزمالك السابق يُحدد الفارق بين العرض والطلب لتجديد عقد ساسي

إبراهيم عبد الله كشف عن الرقم المطلوب

كشف إبراهيم عبد الله العضو المستقيل في لجنة إدارة الزمالك عن الفارق بين عرض النادي لتجديد عقد فرجاني ساسي وبين ما يطلبه اللاعب التونسي.

عقد ساسي مع الأبيض ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولم يُجدد حتى الآن رغم المحاولات الكثيرة من مسؤولي الزمالك التوصل لاتفاق مع اللاعب، وذلك بسبب الخلاف على الجوانب المالية خاصة الراتب السنوي.

عبد الله أوضح خلال تصريحاته لإذاعة الشباب والرياضة أن ساسي يطلب 55 مليون جنيه مصري لتجديد عقده مع الزمالك، واصفًا المبلغ بأنه كبير جدًا.

مضيفًا "ساسي لا يتحدث معنا حول تجديد عقده، بل يُفوض وكيله مهند عون للحديث بدلًا منه، هو يريد الاستمرار مع الزمالك ونحن بالطبع نريد تجديد عقده، لكن الفارق في العرض والطلب بيننا يصل إلى 25 مليون جنيه سنويًا".

"الفارق كبير جدًا، بجانب أن هناك لاعبين يحصلون على رواتب أقل كثيرًا، عبد الله جمعة مثلًا يحصل على 1.2 مليون جنيه سنويًا، فكيف يُمكنني منح ساسي 55 مليون في الموسم؟".

وأتم قائلًا "إجمالي دخل الزمالك السنوي 380 مليون جنيه، بواقع 204 مليون من العضويات العاملة في النادي، و121 مليون من عقد الرعاية، وأخيرًا 49 مليون من إيجار المحلات، النادي يدفع 320 مليون جنيه رواتب للاعبي كرة القدم وألعاب الصالات".

يُشار إلى أن الزمالك ضم ساسي من النصر السعودي وقد تكفل المستشار السعودي تركي آل الشيخ بقيمة الصفقة كاملة آنذاك، سواء ثمن اللاعب أو رواتبه السنوية.