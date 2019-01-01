فرجاني ساسي: أنا من طلب العلاج في تونس لأشعر بالراحة وسألحق بكأس أفريقيا

لاعب الزمالك يحتاج لإجراء جراحة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد التونسي فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الزمالك، أن قرار تلقيه العلاج في بلده جاء بناءً على طلبه، متوجهًا بالشكر إلى مسؤولي القلعة البيضاء على الموافقة.

التونسي تعرض للإصابة بكسر فوق كعب القدم، خلال مواجهة حسنية أكادير أول أمس الأحد، ضمن إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وقال ساسي، في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد التونسي: "بكيت بعد الإصابة، لأنني كنت متألمًا من الإصابة، وكذلك كنت أرغب في معاونة زملائي، خاصة للتفاعل الكبير الذي أراه من الجماهير في مصر وحبهم لي، لذلك أشكر كل من تواصل معي من زملائي في مصر وتونس وخارجهما".

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وأضاف: "بعد إصابتي تواصل مسؤولو الجامعة التونسية مع مسؤولي الزمالك، وأشكر مجلس الأبيض على الموافقة على طلبي بالسفر إلى تونس لتلقي العلاج، في تونس أشعر براحة أكثر في العلاج، وإن كنت أثق في الجهاز الفني للزمالك والمنتخب معًا".

لاعب الفارس الأبيض اختتم: "سأجري جراحة خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن الطبيب وعدني أنني سأعود في أقرب وقت وسأكون جاهزًا قبل كأس أمم أفريقيا".

من جانبه، قال سهيل الشملي؛ طبيب منتخب تونس: "اللاعب وصل إلى تونس وأثبتت الأشعة إصابته بكسر فوق مستوى الركبة، وقرارنا كان واحدًا بالتكفل بعلاجه، نسقنا مع الزمالك، لأنه يحتاج إلى عملية كونه رياضي وليس شخصًا عاديًا، ونتمنى أن يكون جاهزًا للبطولة الأفريقية".

يذكر أنه من المقرر أن يغيب اللاعب عن الملاعب لمدة ستة أسابيع، قبل أن يعود مجددًا للمشاركة في التدريبات والمباريات.