لامبارد: المسؤولية تضاعف تأثير الانتصارات والهزائم

فرانك لامبارد نجم تشيلسي السابق والمدير الفني الحالي لفريق ديربي كاونتي يؤكد على صعوبة مهنة التدريب بعد التوجه لها.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الإنجليزي فرانك لامبارد لاعب تشيلسي السابق والمدير الفني الحالي لفريق ديربي كاونتي على صعوبة عمله كمدير فني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لامبارد ونقلتها صحيفة "ديلي ميل"، وأكد خلالها أن المسؤولية الملقاة عليه تضيف للعمل الكثير من الصعوبة.

وقال لامبارد: "أستمتع بالانتصارات أكثر مما كنت أفعل وأنا لاعب كرة قدم، كذلك أشعر بالهزائم بشكل أقوى مما كان عليه الوضع وأنا لاعبًا، هذه إشارة لتحمل المسؤولية".

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وأضاف: "تتحمل الكثير للغاية خلال الأسبوع من أجل التحضيرات وتحاول أن تقوم بالأمور كافة بشكل صحيح من أجل فريقك".

وعن مارسيلو بيلسا قال: "أحب طريقة اعداده لفريقه، هو معلم كبير وله تأثير واضح على كرة القدم، ومن الرائع مشاهدته بالقرب".

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واختتم تصريحاته: "أحب الطبيعة الخاصة بالتشامبيونشيب والتي تظهر تنافس كبير، لقد شاهدت البطولة لفترات طويلة لذلك أعلم عنها الكثير بالفعل".