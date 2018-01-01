ريبيري: سأحب الاستمرار مع بايرن ميونخ لعامًا إضافيًا

فرانك ريبيري نجم بايرن ميونخ يؤكد أنه قد يستمر لمدة موسمًا إضافيًا مع فريقه الألماني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد فرانك ريبيري نجم فريق بايرن ميونخ أنه مستعد للاستمرار مع فريقه الألماني لمدة موسمًا إضافيًا إذا ما طلب منه النادي ذلك.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ريبيري عقب مباراة الفريق البافاري أمام نظيره آينتراخت فرانكفورت ضمن لقاءات الجولة الـ 17 من الدوري الألماني.

وقال ريبيري: "بكل تأكيد سأحب أن أستمر موسمًا إضافيًا في صفوف بايرن ميونخ، لكن موقفي ليس من السهل أن يتم تقييمه بتلك البساطة التي نتحدث بها".

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وأضاف: "أنا أقوم بعملي هنا، وأحصل على الكثير من المرح بينما أقدم الأداء الأفضل لي، ما الذي سيحدث في الموسم المقبل سنتركه للمستقبل، دعونا نرى ما الذي سيحدث".

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وكانت إدارة بايرن ميونخ قد ألمحت في تصريحات صحفية سابقة أن الموسم الجاري سيكون الأخير للثنائي ريبيري وروبن مع الفريق البافاري.

جدير بالذكر أن ريبيري كان سينتهي عقده بنهاية الموسم الماضي إلا أنه كان قد توصل لاتفاق مع الإدارة لتمديده لمدة موسم واحد فقط.