فرانكفورت يفكر في استعادة بواتينج من جديد بعد رحيله من برشلونة

الجهاز الفني لبرشلونة رفض تفعيل بند الشراء الموجود في عقد بواتينج

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني، في استعادة لاعبه الغاني، كيفن برنس بواتينج.

ولعب بواتينج، النصف الأخير من الموسم المنصرم معاراً إلى نادي برشلونة الإسباني، من ساسولو الإيطالي، ولكن الفريق الكتالوني رفض تفعيل بند الشراء في نهاية فترة الإعارة ليعود إلى إيطاليا من جديد.

وأشارت صحيفة كيكر الألمانية، إلى أن اللاعب صاحب الـ 32 عاماً، يمتد عقده مع ساسولو حتى عام 2021، ولكن استمراره معهم أصبح صعباً.

وغادر بواتينج فريق فرانكفورت في عام 2018، ولكن تمت إعارته بعدها بأشهر قليلة، إذ لم يلعب مع ساسولو إلا 13 مباراة فقط.

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سجل للبلوز : أبراهام ⚽ - باركلي ⚽

أحرز للبلوجرانا : راكيتيتش⚽ pic.twitter.com/pJLT3XRQhi — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 23, 2019

وتسعى إدارة اينتراخت فرانكفورت، إلى تدعيم الجانب الهجومي للفريق بعد رحيل لوكا يوفيتش إلى ريال مدريد، وسباستيان هالر إلى ويستهام يونايتد.

جدير بالذكر أن بواتينج لعب 36 مباراة في الدوري الألماني بقميص فرانكفورت نجح خلالها في تسجيل ستة أهداف، وصناعة هدفين.