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قام الإعلامي السعودي بتال القوس، بالتشكيك في جودة الجناح البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو لاعب الأهلي، متعجبًا من ذهابه بشكل منتظم إلى منتخب بلاده، على الرغم من عدم امتلاكه القدارت اللازمة وفقًا لوجهة نظره.

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لاعب برشلونة السابق انضم لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 39.5 مليون يورو، بعد الطفرة المميزة التي عاشها مع سبورتينج لشبونة، عقب فشله في إثبات نفسه مع الفريق الكتالوني.

ماذا قال بتال القوس؟

الإعلامي المعروف قال عبر برنامجه "في المرمى" :"منتخب البرتغال هو فريق الأجنحة، لديه 5 لاعبين بهذا المكان على اليمين واليسار، ومع ذلك تجد ترينكاو يُستدعى بصفة مستمرة، هل لديه واسطة للوصول إلى هذه المكانة؟"، ووجه سؤاله إلى عبده عطيف الذي يؤمن بأن السبب الحقيقي يرجع إلى دور برشلونة في تأسيسه.

وقال عطيف:"ترينكاو مؤسس في برشلونة، لم يجد نفسه مع الأهلي حتى الآن، ولكن بداياته في إسبانيا كانت مميزة، مجرد اللعب لدقائق معدودة مع الفريق يضيف الكثير لأي لاعب، لم يشارك كثيرًا لأنه كان يلعب في نفس مكان ليونيل ميسي بتلك الفترة، لكنه استعاد مستواه مع لشبونة، بينما فترته مع الأهلي تبدو متخبطة".

وعن ما ينقصه:"أهم شيء لدى الجناح هو امتلاك الحلول في مواقف واحد ضد واحد، ولكنه ليس نفس اللاعب الذي شاهدناه مع سبورتينج لشبونة".

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كما تم انتقاد افتقار اللاعب للحلول الفردية التي تصنع الفارق مع الأهلي، مع الإشارة إلى أن لعبه يبدو مكشوفًا إلى حد كبير، وعدم امتلاكه عنصر المفاجأة، مما يفسر بدايته المتخبطة مع الأهلي التي لم يتمتع فيها بأي استمرارية.

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مشوار ترينكاو بالأرقام

صاحب الـ26 سنة نجح في تسجيل 7 أهداف وصنع 4 في 17 مباراة لعبها بصفوف الأهلي، وتعرض لبعض الانتقادات بسبب عدم ثبات مستواه، والذي يتزامن مع الفترة الصعبة التي يعيشها الفريق مع المدرب الهولندي مارينو بوسيتش، في ظل النتائج السيئة التي جعلت الأخير مهددًا بخسارة منصبه كمدرب للراقي، كما يؤمن البعض بأن النسخة الحالية من ترينكاو ليست الأفضل مقارنة بتجاربه السابقة.

وأما على صعيد المنتخب، فقد تواجد ترينكاو مع مختلف الفئات السنية للبرتغال، ولعب 24 مباراة مع الفريق الأول، حيث حصل على فرصة الظهور للمرة الأولى تحت قيادة المدرب الأسبق فرناندو سانتوس، ونجح في تسجيل 3 أهداف فقط طوال مشواره الدولي، ولعب أساسيًا في المباراة الأخيرة للفريق أمام ويلز في دوري الأمم الأوروبية، وصنع هدفًا في الفوز 3/2 بالجولة السادسة من المسابقة.

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نقاش عن سامو كوستا

ومن جانبه قام بتال القوس بسؤال عبده عطيف عن سامو كوستا لاعب وسط النصر، وقال له:"هل تحب أن يلعب خلفك كمحور وأنت رقم 10؟"، ليرد عليه:"كفريق يلعب بطريقة هجومية، أحب أن يتواجد خلفي محور يجيد اللعب بين الخطوط، وهذه ميزة موجودة في سامو كوستا، لكنه ليس بنفس جودة مارسيلو بروزوفيتش، ومع ذلك بالتأكيد أحب التواجد مع لاعب مثله، بسبب امتلاكه سرعة القرار وقدرته على تسليم الكرة في المكان المناسب".