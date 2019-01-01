فرانس فوتبول: تريزيجيه أفضل محترف أفريقي بالدوريات الأوروبية

المحترف المصري تفوق على بيبي وميندي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وقع الاختيار على المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه"؛ لاعب قاسم باشا التركي، ليحصل على لقب أفضل لاعب أفريقي بالدوريات الأوروبية خلال شهر مارس الماضي من قبل جريدة "فرانس فوتبول".

الصحيفة أوضحت أن تريزيجيه حصل على 82 % من أصوات الجماهير، ليتفوق على الثنائي الإيفواري نيكولاس بيبي؛ لاعب ليل الفرنسي، والذي حصل على نسبة 13%، والسنغالي إدوارد ميندي؛ حارس مرمى ريم الفرنسي، والذي لم يحصد سوى 5% فقط.

وجاء حصول المحترف المصري على اللقب بعدما شارك في ثلاث مباريات الشهر الماضي، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة آخر.

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تريزيجيه هز شباك الثنائي طرابزون وآكهيسار في الدوري التركي، ليصل إلى هدفه رقم ثمانية بالموسم الجاري، بينما صنع ثمانية أهداف أخرى.

يذكر أن صاحب الـ24 عامًا انضم إلى قاسم باشا في صيف عام 2017 على سبيل الإعارة قادمًا من أندرلخت البلجيكي، قبل أن يقوم النادي التركي بشرائه نهائيًا في صيف 2018.

وشارك اللاعب الموسم الجاري في 31 مباراة، سجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع تسعة آخرين.