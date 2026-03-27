فرانسيسكو كونسيكاو: "ليفربول؟ إنه نادٍ عظيم، لكن يوفنتوس كذلك"

في الأيام الأخيرة، ارتبط اسم فرانسيسكو كونسيكاو بنادي ليفربول، عقب الإعلان عن رحيل محمد صلاح في نهاية الموسم. ورد لاعب جناح يوفنتوس على الاهتمام المزعوم من جانب «الريدز» خلال مؤتمر صحفي عقده من معسكر المنتخب البرتغالي في كانكون بالمكسيك. إليكم كلماته، كما نقلها موقع juventusnews24.com: "ليفربول؟ أعلم أنه نادٍ كبير، لكنني ألعب بالفعل في نادٍ كبير وأنا سعيد فيه. في الوقت الحالي، أنا مركز فقط على هاتين المباراتين اللتين سنخوضهما مع المنتخب الوطني، وبعد ذلك سأركز على المرحلة النهائية من الدوري لمساعدة فريقي إلى أقصى حد".









"أنا في نادٍ كبير - تابع - حيث الضغط للفوز كبير. عليّ فقط أن أواصل العمل وأساهم بالأهداف والتمريرات الحاسمة. كأس العالم؟ إنه حلم وهدف، وسأبذل قصارى جهدي لأكون هناك. هدفي هو المساعدة بالأهداف والتمريرات الحاسمة، وهذا ما أحاول القيام به. عليّ أن أواصل كل يوم إثبات أنني أمتلك القدرات لمساعدة المنتخب الوطني وأن أحصل على مساعدتهم لأستمر في النمو".



