فراس شواط تحت حراسة أمنية مشددة عقب طرده أمام الملعب التونسي

الصفاقسي في وضع صعب بالشوط الثاني

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تعرض فراس شواط؛ مهاجم الصفاقسي التونسي، للطرد خلال مواجهة فريقه أمام الملعب التونسي، على ملعب باردو.

الفريقان يتواجهان في دور الـ16 بكأس تونس، وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وسجل شواط هدف فريقه الأول في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط إلا أنه قام بإشارات استفزازية باتجاه جمهور الخصم، مما دفع حكم اللقاء إلى إشهار الكارت الأحمر المباشر في وجهه، ليكلف فريقه خوض 80 دقيقة بعشرة لاعبين فقط.

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ووفقًا لصحيفة "الصريح" التونسية فإن صاحب الـ22 عامًا غادر ملعب المباراة تحت حراسة أمنية مشددة، بعدما قام جمهور الملعب التونسي بالتوعد له على فعلته.

يذكر أن الفائز من هذا اللقاء من المنتظر أن يلاقي قوافل قفصة في دور ربع النهائي، المقرر إقامته في 21 من إبريل الجاري.

وتأهل قوافل قفصة بعد تغلبه على مستقبل سليمان في ركلات الترجيح بنتيجة 4-1.