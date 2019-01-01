فراس شواط: الصفاقصي عازم على الفوز في زامبيا

مباراة صعبة بظروف صفقة للفريق التونسي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد الصفاقصي لمواجهة مستضيفه نكانا في زامبيا الأحد القادم ضمن ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ورغم الظروف الصعبة إلا أن مهاجمه فراس شواط أكد عزم الفريق على العودة بالفوز.

وسافر الفريق التونسي إلى زامبيا بصحبة 17 لاعبًا فقط هم المتاحين للمدرب رود كرول، وأجرى بالفعل حصته التدريبية الأولى على ملعب المباراة.

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وقال شواط في تصريحات نقلها موقع كووورة "نحن على أتم الاستعداد لتحقيق نتيجة طيبة في زامبيا، وسنلعب من أجل الانتصار الذي سيمكننا من خوض مباراة الإياب بأريحية كبيرة".

وحول أزمة الغيابات الصعبة، قال شواط "صحيح أننا سنفتقد يوم الأحد لعديد اللاعبين المهمين في الفريق، لكن علينا أن نتعامل مع هذه الوضعية، وكل اللاعبين الذين شاركوا في الرحلة عاقدين العزم على مضاعفة الجهود من أجل تحقيق الانتصار في عقر دار المنافس لإهدائه لزملائنا الذين بقوا في تونس ولجماهيرنا العزيزة".

أتم صاحب الـ22 عامًا مؤكدًا أن روح المجموعة هي العامل الأهم والأكثر حسمًا في المواجهة القادمة، وهي سلاح الصفاقصي لفرض نفسه على منافسه.