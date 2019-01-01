فخر الدين بن يوسف يدعم الاتفاق قبل مواجهة الوحدة

الاتفاق يسعى للفوز على الوحدة بالدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن نادي الاتفاق السعودي سوف يستعيد نجمه التونسي فخر الدين بن يوسف بعد تعافيه من الإصابة.

وكان بن يوسف قد تعرض لإصابة في الأيام الأخيرة مما أدى لخوضه برنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للإتي لمدة أسبوعين.

وافتقد الاتفاق فخر الدين بن يوسف في مباريات هامة للغاية حيث ينافس على البقاء ضمن الأربع مراكز الأولى في الدوري السعودي للمحترفين.

وقضى التونسي أسبوعين تأهيل وتدريبات إنفرادية للتأهيل للعودة مرة أخرى لتدريبات الاتفاق، حيث حصل الجهاز الفني على إشراك اللاعب في المباريات.

وأشارت صحيفة "الرياضية" أن عودة بن يوسف ستكون بشكل تدريجي تحت متابعة طبية خوفًا من تجدد الإصابة مرة أخرى في الأيام القليلة المقبلة.

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ويواجه الاتفاق نظيره الوحدة، بعد غد السبت، ضمن الجولة السادسة والعشرين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.