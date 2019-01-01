فحوصات طبية للمنتخب السعودي للشباب استعدادًا لمونديال بولندا

مونديال بولندا ينطلق في شهر مايو العام الجاري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يخوض لاعبو المنتخب السعودي للشباب، مرحلة تأهيل منذ اليوم الثلاثاء، ضمن برنامج الاتحاد السعودي لكرة القدم لقياس الأحمال البدنية ومدى جاهزية اللاعبين قبل مونديال 2019 في بولندا.

ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم للشباب تحت 19 عامًا، الذي سيقام العام الجاري في دولة بولندا في شهر مايو المقبل.

وقال مبارك المطوع رئيس اللجنة الطبية في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، إن إحدى استراتيجيات اللجنة في المرحلة المقبلة، هي الاستفادة من جميع المختبرات المهيأة في الجامعات السعودية.

وأضاف: "نهاية الأسبوع الجاري سيخضع بعض اللاعبين لفحوصات شاملة أيضًا في مركز الأمير سلطان للقب في المستشفى العسكر في الرياض".

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ويسعى الاتحاد السعودي لكرة القدم في الوقت الحالي لتجهيز منتخب الشباب للمشاركة في مونديال بولندا العام الجاري، وتقديم مستوى مميز.