فحوصات طبية لثلاثي الأهلي قبل المران الجماعي

الأهلي فقد صدارة الدوري بعد الهزيمة من بيراميدز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يخضع ثلاثي الأهلي المصري رمضان صبحي وإسلام محارب ومحمد هاني، لفحوصات طبية قبل انطلاق مران الفريق اليوم السبت للوقوف على تأثير إصابتهم حتى الأن.

وغاب الثلاثي خلال الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي لحقت بهم وخضعوا لبرنامج تأهيلي استعدادًا للعودة إلى المشاركة مع الفريق خلال المباريات المقبلة.

وكان الأهلي فقد صدارة الدوري المصري الممتاز بعد الهزيمة من بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "بتروسبورت".

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي الخميس المقبل، ضمن مباريات الدوري الممتاز، رغبة في العودة للقمة في حالة تعثر الزمالك أمام بيراميدز.

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الأهلي يأتي في المركز الثالث بالدوري المصري الممتاز، برصيد 58 نقطة، خلف المتصدر الزمالك صاحب الـ60 نقطة وبيراميدز في الوصافة بنفس عدد النقاط.