فحص طبي يحسم موقف معتز هوساوي من قيادة دفاع الأهلي أمام الوحدة

يستعد الأهلي لاستقبال الوحدة على ملعب الملك عبد العزيز بمكة في مباراة قمة من قمم بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

حقق اللاعب معتز هوساوي، مدافع النادي الأهلي السعودي، تقدماً ملحوظاً في برنامجه العلاجي والتأهيلي وأصبح اللاعب قريبًا من العودة للمشاركات في المباريات مع الراقي.

الجهاز الطبي بنادي الأهلي أكد على جاهزية اللاعب للمشاركة في المباريات ابتداءً من لقاء الوحدة بعد أن غاب عن المشاركة في المباريات الماضية بسبب معاناته من إصابة عضلية.

ويستعد الأهلي لاستقبال الوحدة على ملعب الملك عبد العزيز بمكة في مباراة قمة من قمم بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في إطار ربع نهائي البطولة مساء السبت المُقبل.

ومن المنتظر أن يحسم المدير الفني كريستيان جروس قرار إشراك اللاعب على مدى إمكانية تجاوزه للاختبارات الطبية التي ستوضع له من قبل طبيب الفريق.

في نفس الإطار، يعود اللاعب عبد الفتاح عسيري للمشاركة مع فريقه الأهلي، وذلك في المواجهة المقبلة أمام الوحدة، وذلك بعد غيابه الإجباري عن مباراة أبها الماضية بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

كما طالب السويسري كريستيان جروس، لاعبي الراقي بمضاعفة الجهد والإعداد الأمثل لمواجهة فريق الوحدة، مشدداً على أهمية التركيز في التدريبات وتجاوز السلبيات التي ظهرت في المباريات الماضية.

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وأكد جروس للاعبين ضرورة الحرص من الجميع على عدم الوقوع في الأخطاء خلال المواجهة والعمل على استثمار الفرص السانحة في المباراة.