فجر إبراهيم: نسعى لتحسين صورة منتخب سوريا من خلال بطولة الصداقة

نسور قاسيون ودعوا كأس آسيا 2019 من دور المجموعات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد فجر إبراهيم؛ المدير الفني لمنتخب سوريا، أن بطولة الصداقة الودية فرصة لتحسين صورة نسور قاسيون عقب المشاركة المخيبة للآمال بكأس آسيا الإمارات 2019.

ويفتتح نسور قاسيون مشوارهم في البطولة اليوم الأربعاء، بملاقاة منتخب العراق، على استاد البصرة الدولي.

مدرب سوريا قال، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "هدفنا ليس المشاركة فقط، بل هي فرصة لتصحيح ما حدث بكأس آسيا، فرصة لنا لتحسين صورة الفريق والظهور بمظهر مميز رغم الغيابات كعمر السومة وعمر خربين".

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وأضاف: "سنعيد صورة نسور قاسيون المميزة إلى الجميع، أحدثنا بعض التغييرات على الفريق، وبدأنا نستعيد مستوانا، ونتمنى أن نكون مشاركتنا في البطولة جيدة".

يذكر أن سوريا تلاقي في المباراة الثانية من بطولة الصداقة منتخب الأردن، في 23 من مارس الجاري.

وكان نسور قاسيون قد ودعوا كأس آسيا 2019 من دور المجموعات، بعدما جمعوا نقطة واحدة فقط.