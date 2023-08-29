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فتح نار الهلال على الشباب .. رسميًا | تركي العمار ينضم للقادسية

تامر أبو سيدو
Turki Al-Ammar Shabab SPL Getty Images
الهلالدوري روشن السعوديالشبابTurki Al-Ammar

أفضل لاعب شاب في آسيا 2018 ينتقل لدوري يلو

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واصل نادي القادسية الناشط في دوري الدرجة الأولى السعودي ضرباته القوية في سوق الانتقالات هذا الصيف وتعاقد مع لاعب وسط الشباب تركي العمار.

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الشباب أعلن رسميًا بيع المدة المتبقية في عقد العمار، والذي ينتهي في يناير القادم، للقادسية بعد رفض اللاعب تجديد عقده مع النادي.

بيع صاحب الـ23 عامًا فتح نار الهلاليين على مسؤولي وإعلاميي الشباب، حيث طالبوهم بالحديث وانتقاد الإدارة للتخلي عن موهوب فذ مثل العمار سبق أن قاد منتخب السعودية تحت 19 عامًا للفوز بكأس آسيا لنفس الفئة العمرية وفاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة كما حصد جائزة أفضل لاعب شاب في آسيا عام 2018.

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الصحفي محمد العميري كتب عبر منصة إكس "كيف لاعب عمره ٢٣ سنة يتم الاستغناء عنه؟ ولماذا غاب صوت محبي الشباب وفزعة بقية المحبين للمحافظة على المكتسبات؟"، فيما تساءل أيمن الحطامي عن مدى صحة الانتقال وتوقيع الأوراق من المدير التنفيذي خالد المرزوقي.

ورد الصحفي تركي الغامدي على الهجوم الأزرق برفض المقارنة بين العمار وحسان تمبكتي الذي أثار انتقاله للهلال جدلًا واسعًا، حيث أكد أن العمار رفض تجديد عقده ودخل الفترة الحرة بالفعل بجانب أن مستواه تراجع بشكل ملحوظ مؤخرًا.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 90413كريم بنزيما
  • 9490خاليدو كوليبالي
  • 17038روبرتو فيرمينو
  • 7629نجولو كانتي
  • 18909مارسيلو بروزوفيتش
  • 38737صفقة أخرى
182216 الأصوات

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