فتح نار الهلال على الشباب .. رسميًا | تركي العمار ينضم للقادسية

أفضل لاعب شاب في آسيا 2018 ينتقل لدوري يلو

SHAHID

واصل نادي القادسية الناشط في دوري الدرجة الأولى السعودي ضرباته القوية في سوق الانتقالات هذا الصيف وتعاقد مع لاعب وسط الشباب تركي العمار.

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الشباب أعلن رسميًا بيع المدة المتبقية في عقد العمار، والذي ينتهي في يناير القادم، للقادسية بعد رفض اللاعب تجديد عقده مع النادي.

بيع صاحب الـ23 عامًا فتح نار الهلاليين على مسؤولي وإعلاميي الشباب، حيث طالبوهم بالحديث وانتقاد الإدارة للتخلي عن موهوب فذ مثل العمار سبق أن قاد منتخب السعودية تحت 19 عامًا للفوز بكأس آسيا لنفس الفئة العمرية وفاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة كما حصد جائزة أفضل لاعب شاب في آسيا عام 2018.

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الصحفي محمد العميري كتب عبر منصة إكس "كيف لاعب عمره ٢٣ سنة يتم الاستغناء عنه؟ ولماذا غاب صوت محبي الشباب وفزعة بقية المحبين للمحافظة على المكتسبات؟"، فيما تساءل أيمن الحطامي عن مدى صحة الانتقال وتوقيع الأوراق من المدير التنفيذي خالد المرزوقي.

ورد الصحفي تركي الغامدي على الهجوم الأزرق برفض المقارنة بين العمار وحسان تمبكتي الذي أثار انتقاله للهلال جدلًا واسعًا، حيث أكد أن العمار رفض تجديد عقده ودخل الفترة الحرة بالفعل بجانب أن مستواه تراجع بشكل ملحوظ مؤخرًا.

SHAHID