فتحي الجبال يطالب لاعبي الفتح بنسيان هزيمتي الدوري

الفتح تعرض للهزيمة في أول جولتين بالدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

اجتمع فتحي الجبال المدير الفني للفتح السعودي، بلاعبي الفريق في مران الفريق، من أجل الحديث عن الخسارة في أول جولتين.

وكان الفتح قد تلقى هزيمتين في الجولة الأولى والثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مما أصاب الجميع بالصدمة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن فتحي الجبال طالب اللاعبين بنسيان الخسارتين المتتاليتين في الدوري السعودي.

وأشارت التقارير أن اللاعبين تعاهدوا على الاستفاقة خلال المباريات المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ويسعى الفتح للخروج من الكبوة حيث شهد المران بعض المعالجات للأخطاء التي وقع بها الفريق خلال المباراتين السابقتين