فاييخو: لا أرغب في الرحيل وزيدان معجب بعملي

تعرف على تصريحات فاييخو حول مستقبله في ريال مدريد

أكد خيسوس فاييخو، لاعب ريال مدريد، رغبته الاستمرار مع النادي الملكي للموسم المقبل رافضًا الحديث عن صفقة إيدين هازارد.

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب هازارد من ريال مدريد على أن يكون الإعلان الرسمي قريبًا.

وقال فاييخو في تصريحات لإذاعة كادينا سير: "بالطبع أرغب دائمًا في اللعب وأنّ أقدم أفضل ما لديّ حينما أشارك ".

وتابع: "أرغب في الاستمرار مع ريال مدريد وأنا سعيد للغاية هنا بما حققته وأتعلم كل يوم من الجميع هنا، وأعتقد أنّ المدرب سعيد بما أقدمه مع الفريق".

💫 "بإمكان هازارد أن يكون أساسيًا في أي فريق" 🗣️ pic.twitter.com/LmTywhGLTa — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 7, 2019

صاحب الـ 22 عامًا كشف أنّه لم يلعب من قبل مع لوكا يوفيتش حينما تواجد في فرانكفورت إلا أنّه أشاد بإمكانياته التهديفية.

واختتم: "لا أرغب في الحديث عن إيدين هازارد بما إن الصفقة لم تُحسم بصورة رسمية بعد، ولكنّه بالطبع لاعب من طراز عالمي".