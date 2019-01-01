فاينالدوم: ليفربول استحق نقطة على الأقل

قمة البريميرليج حسمها مانشستر سيتي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

خفف جورجينيو فاينالدوم، لاعب ليفربول، من وطأة الخسارة أمام مانشستر سيتي في قمة البريميرليج وقال إن كلا الفريقين كانا يمكنهما الانتصار في المباراة.

وفاز سيتي بهدفين مقابل هدف على ضيفه ليفربول مساء الخميس في قمة مبارايات الجولة الواحدة والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فاينالدوم لموقع ناديه الرسمي: "قمنا بما يكفي للخروج بنقطة وربما حتى الفوز، ولكن صادفنا سوء الحظ، ولكن تحصلوا على فرص وكان يمكن أن نخسر أيضاً". اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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( 📸 : @benmendy23 ) pic.twitter.com/2rdXohxLgs — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 3, 2019

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وأضاف: "يجب أن نحافظ على الثقة ونفوز في اللقاء المقبل، كنا نعرف صعوبة المباراة وقمنا بكل شيء، هذه هي كرة القدم، لا يجب أن ننظر للجدول".

وختم: "يمكنك فقط التحكم بنتائج فريقك وليس الآخرين، يجب التركيز في اللقاءات المقبلة وفي نهاية الموسم لنرى كيف هو الترتيب".

وقلص سيتي بانتصاره الفارق مع ليفربول في قمة الجدول إلى أربع نقاط، وتواجد توتنهام ثالثاً بفارق ستة.