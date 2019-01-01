فايلر يقضي إجازة في سويسرا عقب انتهاء معسكر الأهلي بالإمارات

فايلر يستعد لاستئناف مسيرته مع الأهلي بمباريات الدوري ودوري أبطال إفريقيا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن سفر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي المصر إلى بلاده من أجل قضاء إجازة.

فايلر لم يحصل على إجازة منذ توليه مهمة تدريب الأهلي بداية الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز وحقق نتائج إيجابية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الإثنين، أن فايلر سيغادر بلاده عقب انتهاء معسكر الإمارات الحالي للأهلي المصري.

وانطلق معسكر الأهلي في الإمارات الخميس الماضي من أجل استعداد الفريق للعودة لمباريات الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عامًا.

إقرأ أيضًا - معسكر منتخب مصر يستقبل لاعبي الأهلي الدوليين غدًا

ويقضي فايلر 3 أيام إجازة تبدأ من 7 نوفمبر الجاري، قبل العودة لمباشرة عمله مع الأهلي مرة أخرى استعدادًا لاستكمال مسيرته.

ويستعد الأهلي لخوض مباريات الدوري المصري الممتاز ودور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا خلال الشهر الجاري.