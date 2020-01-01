فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز بـ الدوري المصري

تعرف على قائمة الأهلي، قبل مواجهة بيراميدز المهمة بالدوري المصري.

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز، بالجولة السادسة عشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وضمت القائمة الآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي.

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الدفاع: أحمد فتحي، محمود متولي، محمد هاني، محمود وحيد، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، أحمد الشيخ، وليد سليمان، جيرالدو، محمود كهربا.

الهجوم: جونيور أجايي، مروان محسن، أليو بادجي.

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ويسعى الأهلي لاستمرار تواجده في صدارة، بالفوز على بيراميدز، حيث يتصدر المارد الأحمر، برصيد 36 نقطة، جمعهم من الفوز في 12 مباراة لعبها في الدوري حتى الآن.

ويأتي بيراميدز في المركز الرابع، برصيد 26 نقطة، جمعها من 15 مباراة لعبها، ضمن منافسات الدوري المصري.