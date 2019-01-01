فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي.. رمضان أبرز الغائبين

الأهلي يواجه الإسماعيلي في قمة الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة نظيره الإسماعيلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الإسماعيلي نظيره الأهلي، ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، على ملعب "المكس" بالإسكندرية، في تمام السابعة والنصف.

واستبعد فايلر المدير الفني للأهلي، رمضان صبحي جناح الفريق من القائمة بسبب تمزق في العضلة الخلفية الذي لحق به مؤخرًا خلال مران الفريق الثلاثاء.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وجيرالدو دا كوستا ووليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو وجونيور أجايي ومروان محسن.

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ويسعى الأهلي لتحقيق انتصار أخر في الدوري المصري الممتاز، خاصًة وأنه لم يتلق أي هزيمة في الدوري أو تعادل حتى يومنا هذا حيث يتواجد في الصدارة.