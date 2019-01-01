فايلر يعالج إهدار الفرص في مران الأهلي

الأهلي يستعد لمواجهة الجونة في الدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي المصري على معالجة أخطاء الفترة الأخيرة، خلال مباريات الفريق في بطولة الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بعد تحقيق 3 انتصارات في أول 3 جولات من البطولة المحلية وسط أداء مميز بشهادة الجميع تحت قيادة المدرب السويسري.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، أن فايلر يسعى في مران الفريق على معالجة أخطاء الفريق أبرزها هي الفرص الضائعة.

ويرغب فايلر في توجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين، لعدم إهدار الفرص في بعض المباريات لعلها تكون هي صاحبة الثلاثة نقاط في أي لقاء بالدوري.

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واجتمع المدير الفني السويسري بلاعبي الأهلي على كيفية استغلال الكرات العرضية، والعمل على الرفع من الحالة البدنية خلال المرحلة المقبلة.