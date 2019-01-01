فايلر: لا توجد أزمة فنية بسبب الإصابات.. لدينا حلول لتعويض الغيابات

الأهلي يستعد لمواجهة مصر للمقاصة الأربعاء المقبل

تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي المصري، عن الغيابات التي تضرب الفريق في الفترة الأخيرة ومدى تأثيرها على ما يقدمه الفريق.

الأهلي يسعى للحفاظ على مسيرته المميزة خلال الفترة الأخيرة في الدوري المصري الممتاز وأيضًا بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويسعى للحفاظ على سجله خالي من الهزائم أو التعادل عندما يواجه مصر للمقاصة.

وقال فايلر للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "لدينا حلول فنية لتعويض غياب أي لاعب خلال الفترة المقبلة، حيث يتواجد الكثير من اللاعبين المميزين القادرين على تعويض زملائهم".

وتابع المدرب السويسري: "الفريق لا يعاني من أي مشاكل فنية بسبب الإصابات قبل مواجهة المقاصة، وقادرين على إجراء بعض الحلول".

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وأضاف فايلر: "أغلقنا الملف الإفريقي في الوقت الحالي، وحاليًا تركيزنا منصب على مواجهة مصر للمقاصة من أل مواصلة الانتصارات".

ويواجه الأهلي نظيره مصر للمقاصة يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.