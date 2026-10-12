فايكنج ضد بايرن ميونخ: تفاصيل المباراة

دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 13 أكتوبر 2026 - 15:00 Lyse Arena

تنطلق مباراة فايكنج وبايرن ميونخ في 13 أكتوبر 2026، الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش (15:00 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة / 20:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 21:00 بتوقيت جنوب أفريقيا الرسمي).

فايكنج يستضيف العملاق الألماني في ستافنجر

يستقبل فايكنج النرويجي بطل ألمانيا بايرن ميونخ على ملعب ليسه أرينا، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا 2026/27. ويسعى فايكنج، بدعم من جماهيره المتحمسة في ستافنجر، إلى اختبار تنظيمه الدفاعي أمام أحد أقوى الفرق هجوميًا في أوروبا. أما بايرن ميونخ بقيادة فينسنت كومباني، فيمثّل سفره إلى إسكندنافيا فرصة للتعافي من تعادل مثير في الدوري المحلي وفرض تفوقه مبكرًا في ترتيب دوري أبطال أوروبا.

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فوز فايكنج خارج أرضه في بيرجن

يدخل فايكنج مباراته الأوروبية يوم الثلاثاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا لافتًا خارج أرضه على بران بهدفين دون رد في الدوري النرويجي الممتاز يوم 9 أكتوبر. وسجّل هنريك هيجهايم في الدقيقة 11 وبيتر كريستيانسن في الدقيقة 20، قبل أن يُظهر فايكنج صلابة تكتيكية للحفاظ على تقدمه رغم تلقي بطاقة حمراء في الشوط الثاني. ومع وجود القائد زلاتكو تريبيتش إلى جانب هنريك هيجهايم وإريك بوثيم، يخوض الفريق النرويجي مواجهة الثلاثاء التاريخية بزخم وثقة.

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قوة بايرن الهجومية: 30 تسديدة في مواجهة مثيرة أمام أوجسبورج

يسافر بايرن ميونخ إلى النرويج بعد تعادل مثير خارج أرضه أمام أوجسبورج بهدفين لمثلهما في الدوري الألماني يوم 10 أكتوبر. ورغم سيطرته على الاستحواذ وتسديده 30 كرة، مع إلغاء أربعة أهداف، سجّل إسماعيل صيباري وناثانييل براون هدفَي الفريق، بصناعة هدفين من القائد هاري كين. وبوجود مايكل أوليس ولويس دياز وهاري كين في خط الهجوم، يمتلك فريق كومباني قوة هجومية هائلة تمكّنه من تشكيل الخطورة منذ صافرة البداية.

مواجهة ليسه أرينا

على الصعيد التكتيكي، تجمع مواجهة الثلاثاء بين ضغط بايرن العالي المتواصل وتنظيم فايكنج الدفاعي المتأخر المعتمد على الهجمات المرتدة. وسيسعى بايرن ميونخ إلى التحكم بإيقاع اللعب في وسط الملعب عبر جوشوا كيميش وألكسندر بافلوفيتش، مع الاعتماد على مايكل أوليس ولويس دياز لمواجهة الظهيرين في مواقف فردية. في المقابل، سيعوّل فايكنج على انضباط جو بيل وجياني ستينسنيس في وسط الملعب لامتصاص الضغط وإيصال الكرة إلى بيتر كريستيانسن خلال التحولات السريعة. ومع أهمية النقاط في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، تعد مواجهة الثلاثاء بمباراة أوروبية مشوقة في ستافنجر.

التشكيلتان المحتملتان

فايكنج: أوستبو؛ هيجهايم، ستينسنيس، فالشينر، هاوجن؛ بيوردال، بيل، أسكيلدسن، تريبيتش؛ كريستيانسن، بوثيم

بايرن ميونخ: نوير؛ ستانيشيتش، أوباميكانو، تاه، ديفيز؛ كيميش، بافلوفيتش؛ أوليس، صيباري، دياز؛ كين

أخبار الفريقين والقوائم

يتولى مورتن ينسن تدريب فايكنج، لكن لا تتوفر معلومات مؤكدة عن إصابات أو إيقافات لدى صاحب الأرض قبل هذه المباراة. ومن المتوقع إضافة تحديثات مع اقتراب موعد انطلاقها.

يتولى فينسنت كومباني تدريب بايرن ميونخ، ولا تتوفر حاليًا أيضًا معلومات مؤكدة عن إصابات أو إيقافات في قائمة الفريق الضيف. وستُحدّث أخبار الفريق كاملةً عند ظهورها قبل المباراة.

النتائج الأخيرة

حقق فايكنج ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت أحدث نتائجه الفوز على مادلا 3-0 في الكأس يوم 1 أكتوبر، كما حقق فوزًا لافتًا على كريستيانسوند بنتيجة 8-1 في الدوري النرويجي الممتاز. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال تلك السلسلة أمام شتوتجارت بنتيجة 3-1 في دوري أبطال أوروبا. وسجّل فايكنج 15 هدفًا واستقبل ستة أهداف في المباريات الخمس.

حقق بايرن ميونخ أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات. وكانت أحدث مبارياته فوزًا كبيرًا على يونيون برلين بنتيجة 7-0 في الدوري الألماني، كما تغلب على بودو جليمت بنتيجة 5-0 في دوري أبطال أوروبا خلال تلك السلسلة. وجاء تعثره الوحيد بالتعادل 0-0 خارج أرضه أمام شالكه 04. وسجّل بايرن 17 هدفًا في تلك المباريات الخمس، ولم يستقبل سوى هدف واحد.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات عن مواجهات مباشرة حديثة بين فايكنج وبايرن ميونخ. وتمثل هذه المباراة لقاءً رسميًا نادرًا بين الناديين.