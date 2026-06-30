فيخورست باكيًا بعد الخسارة من المغرب: لم أكن أظن أننا سنعود إلى بلادنا مبكرًا!

لم يخفِ فاوت فيخورست خيبة أمله بعد خروج المنتخب الهولندي من كأس العالم. فقد خرجت هولندا يوم الثلاثاء من دور الـ32 بعد خسارتها في ركلات الترجيح أمام المغرب.

"كيف أشعر الآن؟ مجرد خيبة أمل. أمر مؤسف للغاية"، قال المهاجم للصحفية نوا فاهلي أمام كاميرا برنامج «Vandaag Inside». "كان هذا الهدف الأكبر لنا جميعًا. وبالنسبة لي شخصيًا، كان الحلم الأسمى".

ووفقًا لفيخورست، كان هناك ثقة كبيرة داخل تشكيلة رونالد كومان قبل البطولة. كان المهاجم يشعر أن المنتخب الهولندي جاهز للوصول إلى الدور التالي.

وبدا أن هذا الشعور قد تأكد بعد الاستراحة، عندما تقدمت هولندا في النتيجة. «كان الشعور جيدًا، وكان الإيمان موجودًا أيضًا داخل المجموعة. في النهاية، تقدمنا في الشوط الثاني، وأعتقد أننا كنا في وضع جيد جدًا بعد ذلك الـ1-0».

ومع ذلك، شاهد فيخورست كيف عاد المغرب إلى المباراة وأجبرها على الدخول في الوقت الإضافي. بعد ذلك، كان على ركلات الترجيح أن تحسم النتيجة.

أما المهاجم نفسه، فقد ظل يؤمن بنتيجة إيجابية. «لم أفكر ولو للحظة واحدة: سنعود إلى ديارنا. حقاً، ولا للحظة واحدة. لكنك تعلم أن ركلات الترجيح هي بمثابة يانصيب. وفي النهاية، عليك أن تتحمل المسؤولية».

بالنسبة لفيخورست، يبدو الخروج من البطولة مؤلماً بشكل خاص. «سأبلغ 34 عاماً هذا الصيف، لذا أعتقد أن هذه كانت فرصتي الأخيرة للفوز بهذه الكأس. كنا نرغب بشدة في تحقيق إنجاز لم يسبق لبلدنا تحقيقه. ومن المؤسف جداً أننا فشلنا مرة أخرى».