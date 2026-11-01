لم يعد أحمق يا ميسي .. فيخورست من شائعة مورينيو إلى لقطة نادرة في هولندا "سجل بجميع الطرق"!

في ليلة التاسع من ديسمبر 2022، كان هناك شخصًا خلف الكاميرات، تلقى إهانة مفاجئة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد حالة الشد والجذب مع لاعبي هولندا، ليصيح في وجهه "إلى ماذا تنظر؟ اذهب أيها الأحمق"، أو "Qué miras, bobo? Andápa allá, bobo"، تلك الجملة التي صارت ذائعة الصيت في الأرجنتين، وباتت تدوّن على القمصان والأكواب.

ذلك المهاجم فاوت فيخورست، الذي صنع قصة ملهمة في رحلة الصعود مع كرة القدم، ولكن قدره أن شهرته في مختلف أرجاء العالم، جاءت مع إهانة ميسي له، خلال منافسات كأس العالم 2022.

وفي قلب ميدان فودشتاين، برهن فيخورست لميسي بأنه ليس أحمقًا، ولكنه مهاجم من طراز رفيع، قدم ليلة للتاريخ مع ناديه تفينتي، حينما قاده لاكتساح إكسلسيور، بنتيجة (9-0) في الدوري الهولندي.

ليلة تاريخية ولقطة نادرة

من النوادر أن تجد لاعبًا في مباراة واحدة، يسجل من جميع الطرق الممكنة، كما فعل فيخورست، في مباراة اليوم، الأمر الذي دفعني لأسلط الضوء على هذا اللاعب الذي تمرّد على ثراء عائلته من أجل ممارسة كرة القدم.

فيخورست كرّس قاعدة السيطرة الكاملة على مجريات المباراة، بنسبة استحواذ بلغت 80%، كما قدم هدفًا رائعًا بلعبة "التيكي تاكا" الشهيرة، قبل أن يسكنها على يسار الحارس فان جيسل.

وبحسب منصة (أوبتا) فقد بات فيخورست أول لاعب يسجل هدفًا بالرأس، وآخر بالقدم اليمنى، وثالثًا باليسرى، في مباراة واحدة بالدوري الهولندي، منذ بليز نكوفو في عام 2008.

أضف إلى ذلك، الهدف الذي أحرزه فيخورست من ركلة جزاء، ليكمل لوحته الفنية بالتسجيل بجميع الطرق، سواءً من اللعب المفتوح أو ركلة ثابتة، في الدقائق 12 و32 و33 و62.

الطريف في الأمر أن أربعة لاعبين في صفوف تفينتي، حصلوا على تقييم "10" من موقع "سوفا سكور"، سواءً فيخورست، أو زميله سوندر أورجاساتر، الذي صنع 5 تمريرات حاسمة، كأول لاعب يحقق ذلك الرقم في الدوري الهولندي خلال القرن الحادي والعشرين، أو الجزائري رامز زروقي الذي سجل هدفًا، أو توماس فان دين بيلت، الذي سجل وصنع.

"كنت أظن أنه مريض"

وتحدث زميله السابق إلياس بيل حسني، عن قصة مؤثرة حول فاوت فيخورست، الذي زامله في صفوف هيراكليس، حيث قال عنه إنه كان في البداية عاجزًا عن الحيل، رغم قدرته على التسجيل، وأنه كان يعود إلى المنزل، ويرى فاوت في صالة الألعاب الرياضية، وكان يطالبه بالعودة إلى المنزل كي يستريح، إلا أنه كان يواصل تدريباته، الأمر الذي جعله في مرحلة ما يظن بأنه مريض، لأن ما يفعله كان غير طبيعي تمامًا، ولكنه لاعب يملك عقلية الفائز والثقة بنفسه.

ورغم وصوله إلى 34 عامًا، إلا أن فيخورست كان لا يزال محل اهتمام من أندية أوروبية كبرى، حينما كان يلعب في أياكس، خلال الموسم الماضي، الذي انتظر فيه طويلًا كلاعب بديل خلف كاسبر دولبيرج، قبل أن يحصل على فرصة اللعب أساسيًا؛ فبخلاف تفينتي، كان بنفيكا أيضًا يرغب في ضمه، حينما كان جوزيه مورينيو يقود الفريق، وفق رواية الصحفي جوب فان كيمبن، رغم اعتماد مدرب ريال مدريد الحالي، آنذاك، على المهاجم فانجيليس بافليديس.

كلمة أخيرة..

بينما يواصل تفينتي مطاردة فينورد على الصدارة، رغم تواجده في المركز الرابع، فإن فاوت فيخورست، لا يزال يكتب سطرًا جديدًا في روايته الملهمة، ويؤكد أنه ليس ذلك الأحمق الذي تحدث عنه ميسي وهو غاضب، إلا أنه مهاجم لا يزال قادرًا على التألق، في عامه الرابع والثلاثين، ورغم أنها المرة الأولى التي يسجل فيها "سوبر هاتريك" في مباراة واحدة، إلا أنه نجح في تقاسم صدارة هدافي الدوري الهولندي، ويعتزم بقوة على كتابة التاريخ هذا الموسم.