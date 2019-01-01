فان مارفيك يضم عموري لقائمة الإمارات في معسكر النمسا

المنتخب الإماراتي يستعد لخوض معسكر تحضيري للنمسا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب الإماراتي، عن قائمة الفريق التي تستعد للمعسكر الخارجي في النمسا بمدينة سالزبورج.

وتواجد عبدالرحمن "عموري"، لاعب الهلال السعودي، في قائمة المنتخب الإماراتي استعدادًا للفترة التحضيرية الذي يخوضها استعدادًا للمشاركة في تصفيات آسيا المقبلة.

وتسحب القرعة في تصفيات كأس العالم 2022، وآسيا 2023، في يوليو المقبل، عقب انتهاء التصفيات التمهيدية التي ستلعب في يونيو.

وعاد عموري إلى قائمة المنتخب الإماراتي بعد غياب طويل عقب شفائه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي التي لحقت به مؤخرًا.

وضمت القائمة 27 لاعبًا على النحو التالي:

عمر عبد الرحمن (الهلال السعودي)، علي خصيف، علي مبخوت، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، زايد العامري ومحمد العطاس (الجزيرة)، خالد عيسى، أحمد برمان، ريان يسلم وبندر الإحبابي (العين)، وحبيب الفردان، طارق أحمد ومحمد العكبري (النصر)، وعلي صالح وعلي سالمين (الوصل)، الحسن صالح، عادل الحوسني وماجد سرور (الشارقة)، وليد عباس، ماجد حسن، إسماعيل الحمادي وأحمد خليل (شباب الأهلي)، فهد الظنحاني، حسن المحرمي (بني ياس)، محمد علي شاكر (عجمان).