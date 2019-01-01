فان مارفيك يُتابع قمة الشارقة والعين في الإمارات

المدير الفني لمنتخب الإمارات في البلاد حاليًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

عاد بيرت فان مارفيك من هولندا لمتابعة مباراة قمة دوري الخليج العربي في الإمارات بين العين والشارقة، والتي ستُقام مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ21 للبطولة.

وتواجد فان مارفيك في هولندا لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة به قبل الاستقرار في مدينة دبي خلال الفترة القادمة لمتابعة بقية مباريات الدوري واختيار اللاعبين القادرين على تمثيل المنتخب في رحلة تصفيات كأس العالم 2022، وإعداد قاعدة بيانات كاملة خاصة بهم تشمل جميع إحصائياتهم وأرقامهم مع المنتخب بجانب حالتهم الطبية.

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وسيعقد المدرب اجتماعًا مع مدربي الأندية الإماراتية للتنسيق والاتفاق على كيفية إعداد لاعبي المنتخب الأول، خاصة أن الإعداد سيكون مواكبًا لإعداد الأندية.

وينتظر المدرب الهولندي حاليًا نتيجة قرعة تصفيات كأس العالم 2022 في قطر والتي ستجري في يوليو القادم، حيث سيعتمد برنامج إعداد المنتخب على نتيجة تلك القرعة.

ومن المقرر مبدئيًا أن يتجمع لاعبو المنتخب عقب قرعة المونديال، وسيكون اجتماعًا تعريفيًا بالمقام الأول، على أن يتلوه مشاركة اللاعبين في برامج الإعداد الخاصة بأنيتهم استعدادًا للموسم الجديد، ومن ثم سيتجمع اللاعبون من جديد مع المنتخب في نهاية أغسطس القادم لمدة أسبوعين تقريبًا على أن يتخلل هذ المعسكر مباراتين وديتين استعدادً لانطلاق التصفيات.