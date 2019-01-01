فان مارفيك: هدفي الوصول بالإمارات لمونديال 2022 وتصريحات حُرفت

مدرب المنتخب الإماراتي يكشف حقيقة تدريبه لأيندهوفن الهولندي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني لمنتخب الإمارات، عن أسباب اختيار تدريب الأبيض، مشيرًا إلى أن هدفه هو الوصول لكأس العالم 2022.

وقال فان مارفيك خلال تصريحات لموقع الاتحاد الإماراتي: "منتخب الإمارات يمتلك جيل من اللاعبين الموهوبين (عمر عبد الرحمن وعلي مبخوت وأحمد خليل) وهم الآن في أوج عطاءهم وربما تكون هذه فرصتهم الأخيرة للوصول إلى كأس العالم. طلب مني اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم الذهاب بالمنتخب إلى كأس العالم وهذا الطموح مهم بالنسبة لي".

المدرب الهولندي واصل: "كان لدي بعض العروض الأخرى، ولكن الأمر المهمة بالنسبة للمدرب هو الوقت، والاتحاد الإماراتي لديه رؤية واضحة تطويرية طويلة الأمد، تهدف إلى التأهل إلى مونديال 2022".

وعن تدريبه أيندهوفن الهولندي في نفس توقيت تدريبه لمنتخب الإمارات، قال مارفيك: "بالطبع لا، لقد حُرف حديثي. سألني المراسل عما إذا كانت سأستمر في مساعدة صهري – مارك فان بوميل الذي يدرب نادي أيندهوفن. بالطبع سوف أساعده إذا طلب مني النصح فهو جزء من عائلتي، لكن هذا لا يعني بأني مدرباً لنادي أيندهوفن وليس لدى عقد معهم، وسيكون اهتمامي الكامل بمنتخب الإمارات".

إلا أن شيكابالا ضرب المثل الإنساني، عندما قرر أن يكون الظهور الأول على قناة الغريم التقليدي، الأهلي، في أعقاب حادثة بورسعيد عام 2012 🙌 pic.twitter.com/ACkiHdHKPO — جول مصر (@goaleg) March 28, 2019

فان مارفيك أردف: "أعرف المنتخب الإماراتي جيداً حيث سبق لي اللعب ضده أربع مرات عندما كنت مدرباً للمنتخب السعودي وقد كانت مباريات كبيرة بين منتخبين قويين، فزنا في مباراتين وخسرنا أيضاً وأدرك بأن منتخب الإمارات يضم لاعبين جيدين".

واختتم المدرب الهولندي تصريحاته مشيرًا إلى أنه سيمنح العديد من العناصر الشابة فرصة للمشاركة مع المنتخب الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

مارفيك تولى مهمة تدريب المنتخب الإماراتي، خلفًا للمدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، الذي رحل بنهاية مشوار الأبيض في كأس أمم آسيا 2019.