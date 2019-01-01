فان مارفيك: رفضت العودة للسعودية وهدفنا المونديال بالإمارات

مارفيك يتغنى بقدرات عمر عبد الرحمن

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وقع الهولندي بيرت فان مارفيك، على عقود تدريبه للمنتخب الإماراتي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم بمقر الاتحاد الإماراتي لتقديمه.

فان مارفيك قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "سعيد بالمهمة الجديدة مع الإمارات، ولدي معلومات كثيرة عن الكرة الإماراتية، وسنعمل لهدف واحد وهو التأهل إلى كأس العالم".

المدرب الهولندي تابع: "المنتخب الإماراتي يملك أسلحة جيدة كفريق خطير، وأولها هو عمر عبد الرحمن اللاعب المميز، وأحب طريقة لعبه، وأتمنى له الشفاء سريعًا".

بيرت واصل: "لدي فريق عمل يتابع كل المباريات، ومسألة إقامتي بالإمارات، فأنا أرى اللاعبين 7 مرات بالموسم، وأرغب في معرفة المزيد عنهم، وسأكون متواجد بشكل دائم".

#فان_مارفيك: الاتحاد السعودي لكرة القدم طلبوا مني العودة مجدداً..

تجربتي مع الأخضر السعودي رائعة وطلبوا مني العودة مجدداً لكني تمسكت بفريق عملي ورفضت أن أنفذ برنامج لم أضعه بنفسي لذلك رفضت العودة ولم تحدث اي مفاوضات منذ قبل المونديال وحتى الآن.. pic.twitter.com/YU0aB8Xv6P — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 21, 2019

وتحدث فان مارفيك عن تجربته مع المنتخب السعودي، حيث قال: "الاتحاد السعودي طلبوا العودة مجددًا، وتجربتي مع المنتخب السعودي كانت رائعة، ولكنني رفضت العودة".

وفسر المدرب الهولندي رفضه العودة للسعودية، حيث قال: "تمسكت بفريق عملي ورفضت تنفيذ برنامج لم أضعه بنفسي، ولذلك رفضت العودة ولم أتحدث حول أي مفاوضات حتى الآن".

فان مارفيك تم التعاقد معه، خلفًا للمدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، والذي رحل بعد نهاية مشوار الإمارات في كأس أمم آسيا 2019.