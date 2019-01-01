الفردان: التعاقد مع فان مارفيك خطوة جيدة

لاعب الوسط يتحدث عن المدرب الجديد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح منتخب الإمارات في الفوز على السعودية وديًا في أولى مباريات المدرب الجديد "بيرت فان مارفيك"، وقد تحدث لاعب الوسط "حبيب الفردان" بعد اللقاء مشيدًا بالمدرب الهولندي.

وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قد أعلن التعاقد مع فان مارفيك ليخلف المدرب المؤقت "سليم عبد الرحمن" الذي قاد الأبيض في ودية السعودية وسيقوده أيضًا أمام سوريا، وقد تولى المهمة بعد الإيطالي ألبيرتو زاكيروني الذي لم يُجدد له عقب كأس آسيا 2019.

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وقال الفردان في تصريحات نقلها موقع دبي الرياضية "أعتقد أن التعاقد مع الهولندي فان مارفيك خطوة جيدة تحسب لاتحاد الكرة".

"هو مدرب كبير نجح في التأهل لكأس العالم مع المنتخب السعودي، وبالتأكيد لديه حماس كبير لتكرار تجربته الناجحة مع منتخبنا الوطني".

لاعب النصر الإماراتي أكد أن هدف اللاعبين حاليًا استعادة الثقة، مضيفًا "نحن نحتاج في الفترة المقبلة لتكاتف الجميع، وتكثيف الجهود، وأن نكون على قلب رجل واحد من أجل تحقيق طموحات الجماهير الإماراتية".