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دوري أبطال أوروبا

فان دي بيك :هدفي في مرمى يوفنتوس إهداء لنوري

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Getty Images
الهدف جاء في الدقيقة 34

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أهدى دوني فان دي بيك، لاعب أياكس، هدفه في مرمى يوفنتوس لزميله عبد الحق نوري وقال إن توقيت الهدف أكبر دليل على ذلك.

وسجل دي بيك التعادل لأياكس بالدقيقة 34، وهي نفس رقم قميص نوري الذي أصيب بضرر بالغ على مستوى المخ بعد إصابته في 2017 ودخوله في غيبوبة.

وانتصر أياكس على يوفنتوس في معقل الأخير بتورينو بهدفين مقابل واحد مساء الثلاثاء ليضمن عبوره إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وقال دي بيك في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لفريقه: "نظرت ساعة تسجيل الهدف إلى ساعة الملعب ووجدتها الدقيقة 34، أدركت أن الأمر ليس صدفة، بل شيء مميز".

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وأشارت آخر التقارير أن نوري بدأ في الاستفاقة والتجاوب مع عائلته في الأسابيع الأخيرة بعد مرور شهور وهو في غيبوبة كاملة.

وسيتعرف أياكس على خصمه المقبل في نصف نهائي الأبطال مساء اليوم، الأربعاء، إذ يواجه المتأهل من مواجهة مانشستر سيتي ومواطنه توتنهام.

 

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