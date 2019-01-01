فان دي بيك :هدفي في مرمى يوفنتوس إهداء لنوري

الهدف جاء في الدقيقة 34

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أهدى دوني فان دي بيك، لاعب أياكس، هدفه في مرمى يوفنتوس لزميله عبد الحق نوري وقال إن توقيت الهدف أكبر دليل على ذلك.

وسجل دي بيك التعادل لأياكس بالدقيقة 34، وهي نفس رقم قميص نوري الذي أصيب بضرر بالغ على مستوى المخ بعد إصابته في 2017 ودخوله في غيبوبة.

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الدور القادم إما سيتي أو توتنهام

وبعدها النهائي ✨



هل تعتقد أنهم قادرون على المُضي قدمًا حتى النهاية ومعانقة اللقب؟ 👀 pic.twitter.com/kL6rDj8MzW — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 17, 2019

وانتصر أياكس على يوفنتوس في معقل الأخير بتورينو بهدفين مقابل واحد مساء الثلاثاء ليضمن عبوره إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال دي بيك في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لفريقه: "نظرت ساعة تسجيل الهدف إلى ساعة الملعب ووجدتها الدقيقة 34، أدركت أن الأمر ليس صدفة، بل شيء مميز".

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وأشارت آخر التقارير أن نوري بدأ في الاستفاقة والتجاوب مع عائلته في الأسابيع الأخيرة بعد مرور شهور وهو في غيبوبة كاملة.

وسيتعرف أياكس على خصمه المقبل في نصف نهائي الأبطال مساء اليوم، الأربعاء، إذ يواجه المتأهل من مواجهة مانشستر سيتي ومواطنه توتنهام.