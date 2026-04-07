فان دير فارت مستاء للغاية من النجم ويطالب بوضع حد لهذا الأمر

أبدى محللو Ziggo Sport آراءً قاطعةً بشأن سلوك فينيسيوس جونيور عقب انتهاء المباراة بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ. ولم يرحم رافائيل فان دير فارت نجم ريال مدريد بشكل خاص، وأظهر بوضوح مدى انزعاجه الشديد.

حقق بايرن ميونيخ مساء الثلاثاء فوزاً رائعاً بنتيجة 1-2 في مدريد في دوري أبطال أوروبا. تقدم الألمان بفارق مريح بفضل لويس دياز وهاري كين، قبل أن يقلص كيليان مبابي الفارق قليلاً في الدقائق الأخيرة. وعلى الرغم من هجوم ريال مدريد في الدقائق الأخيرة، حافظ فريق المدرب فينسنت كومباني على الفوز.

خلال التحليل التلفزيوني بعد المباراة، نوقش سلوك فينيسيوس باستفاضة من قبل المذيعة هيلين هندريكس وفان دير فارت وداني بليند. افتتحت هندريكس الموضوع قائلة: "أخيرًا، فينيسيوس، كيف نظرتم إلى ذلك؟"

كان فان دير فارت واضحًا على الفور: "مروع."

حاول بليند التخفيف من حدة الموقف قليلاً، مشيراً أولاً إلى مزايا فينيسيوس. "حسناً، انظروا، إنه يواصل اللعب بشكل خطير للغاية. بفضل سرعته، كان عليه أن يتحرك بشكل أوسع حول نوير في تلك الفرصة في الدقيقة 61."

ومع ذلك، لا يستطيع بليند تجاهل سلوكه. "لكننا انزعجنا منه مرة أخرى بالطبع. فهو يرى أن كل مخالفة صغيرة تستحق ركلة جزاء."

ثم يواصل فان دير فارت ويطرح السؤال الذي يعتبره محوريًا: "كيف تتخلص من ذلك؟ أجد الأمر مؤسفًا للغاية، لأنه ببساطة لاعب جيد جدًا. لا تريد في الواقع التحدث عن ذلك، لكنك تشعر بالغضب الشديد. يتلقى لمسة خفيفة، ويبقى مستلقيًا، ثم ينهض ويريد الحصول على بطاقة حمراء."

"نعم، أشياء غريبة للغاية. أجد ذلك مؤسفًا للغاية"، قال فان دير فارت. يلخص هندريكس الأمر بدقة بقوله "بقع صغيرة عليه"، ثم يرد فان دير فارت: "بالتأكيد."