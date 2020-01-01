فان دير فارت: ماجواير؟ يذهب إلى زوجته ويخبرها أنه لا يستحق راتبه

نجم أياكس وريال مدريد السابق يهاجم أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم

قال نجم ريال مدريد وأياكس السابق رافائيل فان دير فارت إن هاري ماجواير يخطئ أخطاء لا تغتفر نظرًا لكونه المدافع الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وكان ماجوير قد شارك في فوز مانشستر يونايتد خلال الجولة الماضية على بورنموث بخمسة أهداف مقابل هدفين ومواصلة النتائج الإيجابية للشياطين الحمر.

ولكن رغم الانتصار، ارتكب ماجواير خطأ قاتلًا نتج عنه تقدم بورنموث في النتيجة أولًا، ولولا العودة المثالية في الشوط الثاني كادت الأمور تنتهي بشكل سيئ

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وحول ذلك، قال فان دير فارت إن هاري ماجواير غالبًا يذهب إلى منزله من أجل إخبار زوجته أنه يحصل على الكثير من الأموال في مقابل القليل من العطاء.

وأضاف: "أعتقد أنه في كل مرة حين تنتهي المباراة ويذهب ماجواير إلى المنزل يقابل زوجته ويقول لها إنه يخفق كثيرًا في أداء واجباته والمهام المطلوبة منه ولكنه يربح الكثير من الأموال"

ولا تعتبر هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها فان دير فارت بشدة المدافع الأغلى في تاريخ كرة القدم، حيث قارنه في وقت سابق من هذا الموسم مع لاعب في دوري الهواة.

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يذكر أن ماجواير قد انتقل إلى مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك مقابل حوالي 85 مليون باوند كأغلى مدافع في التاريخ، محطمًا رقم ماتياس دي ليخت.