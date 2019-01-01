فان دير فارت: لو كنت مكان فان دي بيك لذهبت لريال مدريد على دراجة

تعرف على رأي فان دير فارت في اقتراب ريال مدريد من ضم فان دي بيك

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

نصح رفائيل فان دير فارت، لاعب ريال مدريد السابق، مواطنه دوني فان دي بيك، موهبة أياكس، بالانضمام إلى النادي الملكي وعدم التردد في الموافقة على العرض.

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع فان دي بيك في ظل صعوبة ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

وقال فان دي فارت في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "إنّه الوقت الأمثل لفان دي بيك للذهاب إلى ريال مدريد رغم أنّه لن يحصل على دقائق اللعب التي يحققها في أياكس".

وتابع: "المنافسة في ريال مدريد صعبة للغاية ولكن الموقف هناك أفضل مع الاحترام لأياكس. أعتقد انّ جمهور البلانكوس ينتظر الصفقات الجديدة بعد المستوى السيء في الفترة التحضيرية".

لاعب أياكس وريال مدريد السابق أكد أنّه لو تلقى العرض الذي تلقاه فان دي بيك لوافق على الرحيل إلى العاصمة الإسبانية ولو على دراجة.

واختتم: "إنّه يمتلك كل الإمكانيات التي تجعله قادرًا على النجاح في سانتياجو برانبيو وشاهدنا ما قدمه الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا وسوف يقع في حبه الجمهور".

جدير بالذكر أنّ صاحب الـ 22 عامًا أكد اهتمام الملكي بضمه دون توضيح موقفه من الصفقة.