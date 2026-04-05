فان دير فارت صريح للغاية: نجم الدوري الهولندي لا يرقى إلى مستوى القمة المطلقة

كان بطل الدوري الهولندي، نادي PSV، بطبيعة الحال، الموضوع الرئيسي للمناقشة في برنامج «ستوديو فوتبال» مساء الأحد. وشارك في النقاش كل من بودوين زيندن، وويم كيفت، ورافائيل فان دير فارت، حيث ناقشوا من هو النجم المطلق في فريق إيندهوفن البطل.

يؤكد بودوين زيندن أن الفوز باللقب هو دائمًا إنجاز جماعي، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى بعض اللاعبين المتميزين. ووفقاً للاعب الجناح السابق، قدم إيفان بيريسيتش وجيردي شوتن، من بين آخرين، موسمًا قويًا، لكن إسماعيل سايباري هو اللاعب الذي يقود PSV بشكل خاص خلال المراحل الصعبة. وقد ترك الأخير انطباعًا كبيرًا بتسجيله هدفين وتقديمه تمريرة حاسمة في مباراة البطولة ضد FC Utrecht (الفوز 4-3).

"يمكنك أن تستنتج أن سايباري كان أحد أبرز لاعبي PSV هذا الموسم"، قال زيندن. "دائمًا ما ينقصك شيء ما ويمكنك دائمًا أن تتطور أكثر. لكنه لاعب سيخطو خطوة إلى الأمام بلا شك في الصيف المقبل. وهو يستحق ذلك أيضًا."

وينظر ويم كيفت إلى سايباري بنظرة أكثر انتقاداً، ويرى أنه لا يزال متقلب الأداء. "عليه أن يواصل. في كل مرة تقول لنفسك: 'لقد وصل'، سواء كان ذلك بسبب الكسل أو لأن الموهبة ليست موجودة فيك، لكن عليك أن تواصل."

"يمكنك لعب كرة القدم بشكل جيد جدًا، أنت قوي، أنت سريع، يمكنك تسجيل هدف"، يتابع كيفت حديثه عن سايباري. "أحيانًا تشعر أنه يفكر: 'الأمور تسير على ما يرام'. اغتنم اللحظة، فهناك الكثير من الإمكانات."

فان دير فارت أقل حماسًا قليلاً تجاه سايباري. "أجد الأمر صعبًا للغاية"، يقول لاعب أياكس السابق. "لقد أقنعني مرات عديدة. لدرجة أنك تقول: ها هو ذا. لكن بعد ذلك أراه مرة أخرى في مباراة بدوري أبطال أوروبا وأقول: همم..."

فان دير فارت لديه تحفظات كبيرة بشأن انتقال سايباري إلى القمة المطلقة. "في بايرن ميونيخ، لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية. أجد صعوبة بالغة في الحكم على ذلك. إنه قوي جدًا، لكن إذا انتقل إلى إنجلترا... فهناك الجميع أقوياء. فماذا سيتبقى له؟ هل يمتلك حقًا تلك المهارات الفنية الرائعة؟ وهل هو سريع حقًا إلى هذا الحد؟ لا أعتقد ذلك."

وفقًا لفان دير فارت، لم يكن سايباري، بل بيريسيتش هو النجم الأبرز في بطولة PSV. "القائد هو الشخص الذي يلعب جيدًا دائمًا، ويتمتع بلياقة بدنية عالية، ويقطع مسافات طويلة. وهو يفعل ذلك حقًا في كل مباراة. في دوري أبطال أوروبا، وفي الدوري، وفي الكأس، سواء في الدفاع أو الهجوم. بالنسبة لي، لا شك في ذلك."