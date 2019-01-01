فان دير فارت: بيل عليه أن يكون وغداً لينجح في ريال مدريد

بيل لا يمر بأطيب الأوقات في مدريد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

وجه رافائيل فان دير فارت، لاعب ريال مدريد وتوتنهام السابق، النصيحة لنجم الفريق الملكي الحالي جاريث بيل من أجل تجاوز أزمته مع النادي.

ويعاني بيل من تذبذب المستوى وانخفاض شعبيته في أوساط مشجعي الفريق الملكي، وهو ما فتح باب الحديث عن رحيله الصيف المقبل.

وقال فان دير فارت مع "إيفنج ستاندارد": "الأمر غريب، ولكن في هولندا نقول عليك أن تصبح وغداً لتنجح، يمكنك أن تكون وغداً إيجابياً".

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وأكمل: "تكلفته 100 مليون يورو، في سبيرز كان يقوم بكل شيء ويسدد كل الكرات الثابتة، كان حاسماً، وهذا ما عليه أن يكونه في مدريد".

وواصل الهولندي: "ليس سهلاً فعل الأمر في مدريد لوجود عديد اللاعبين الجيدين، هو لاعب رائع وعليه أن يشعر بالترحاب ويستعيد ثقته".

وختم: "عليه أن يتعامل مع الوضع، لا أعرف إذا كان قادراً أم لا، أعرفه كشخص وأتمنى عودته لتوتنهام يوماً ما، ستكون قصة جميلة".

ويلعب بيل الأحد المقبل مع فريقه ريال مدريد أمام هويسكا ضمن منافسات الليجا الإسبانية.