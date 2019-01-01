فان دير فارت: بيل ليس رونالدو أو ميسي وهذه هي مشكلته الأصعب

فان دير فارت نجم ريال مدريد المعتزل يتحدث عن جاريث بيل ويؤكد أن الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد أو توتنهام سيساعده كثيرًا على استعادة مستواه المعهود.

فيسبوك تويتر علي رفعت

توجه النجم الهولندي المعتزل رافاييل فان دير فارت لاعب ريال مدريد السابق بالنصيح للاعب الملكي الحالي الويلزي جاريث بيل بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فان دير فارت وأكد خلالها أن بيل في حاجة للخروج من الضغوطات التي يعاني منها في صفوف ريال مدريد.

وقال فان دير فارت: "هو لاعب جيد للغاية، هو ليس ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو لكنه دومًا ما يتعرض لضغط كبير للغاية، أكبر من ذلك الذي كان يتعرض له في توتنهام، أعتقد أن تلك هي مشكلته".

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وأضاف: "أعتقد أنه قد ينجح إذا ما انتقل لفريق مثل مانشستر يونايتد أو توتنهام، سيكون ذلك أفضل بالنسبة له لكنه يريد البقاء في ريال مدريد وأن يلعب المزيد".

وأكمل: "بيل لاعب هادئ للغاية ويحب أن يبقى وحيدًا لذلك لا نجده لديه اختلاط كبير بزملائه في الفريق من ريال مدريد".

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واختتم تصريحاته: "من الهام للاعب كرة القدم أن يتحدث بالإسبانية عندما يلعب في إسبانيا، وهو وحيد في الفريق، وعندما يلعب بشكل جيد لا تكون هناك مشكلة، لكن كل المشكلات تتراكم عندما يلعب بشكل سيء".