فان دير سار يُعلق على أنباء عودته لمانشستر يونايتد

العملاق الهولندي يحسم الجدل بشكل نهائي

علق إدوين فان دير سار أسطورة مانشستر يونايتد السابق، على الأنباء التي ربطته بالعودة مجدداً للنادي الإنجليزي.

العديد من التقارير الصحفية ربطت الهولندي بالانتقال لمانشستر، للعمل مرة أخرى معه ولكن بمنصب المدير الرياضي.

وقال فان دير سار في تصريحات تليفزيونية:"قلتها من قبل أريد التركيز مع أياكس وتحقيق النجاحات هنا".

وأضاف:"كحارس مرمى سابق فأنت تبني ثقتك وقوتك عن طريق كل ما تمتلك من جودة".

وتابع:"أحاول تجربة العديد من الأمور في الوقت الحالي، عملي لايزال مستمراً وكل تركيزي الآن على أياكس فقط".

يذكر أن فان دير سار يعمل حالياً بمنصب المدير التنفيذي لأياكس، وساهم في طفرة الفريق الهولندي بالفترة الأخيرة وتأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.