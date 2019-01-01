فان دير سار: دي ليخت يشبه رونالدو

على صعيد العقلية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى إدوين فان دير سار المدير الرياضي لأياكس اعتقاده بأن ماتيس دي ليخت لاعبه السابق ومدافع يوفنتوس الحالي، يشبه كريستيانو رونالدو على صعيد الرغبة.

وقال فان دير سار لإي إس بي إن:"عقليته هي عقلية شخص يحاول التحسن ويريد أن يصبح الأفضل في العالم".

وأضاف:"لقد رأيت بعض اللاعبين مثله، أحدهم يلعب معه في الفريق وهو كريستيانو رونالدو".

وأوضح:"لقد لعبت مع رونالدو في مانشستر يونايتد ورأيت رغبته للعمل الجاد وأن يصبح الأفضل".

وتابع:"دي ليخت لديه نفس الرغبة والجوع. ماتيس يبلغ من العمر 19 عاماً فقط، لقد كان مذهلاً معنا في أياكس".

يذكر أن دي ليخت الذي انتقل الصيف الماضي إلى يوفي، قد عانى بعض الشيء في بداية مهزوزة مع النادي.