فان دير سار: كنت أتمنى مواجهة أياكس ليوفنتوس في الأبطال

تعرف على تصريحات فان دير سار بشأن قرعة دوري أبطال أوروبا ومستقبل ماتياس دي ليخت

أبدى إيدوين فان دير سار، المدير التنفيذي لأياكس الهولندي، رأيه بشأن قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ومستقبل ماتياس دي ليخت مع فريق العاصمة.

دي ليخت حصل على جائزة الفتي الذهبي كأفضل لاعب شاب في العالم المقدمة من صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

وقال فان دير سار في تصريحات لشبكة "سكاي إيطاليا": "إنه لشرف لي العودة إلى تورينو فلقد لعبت مع يوفنتوس فترة رائعة قبل الانضمام إلى فولهام ثم مانشستر يونايتد".

وتابع: "ماتياس دي ليخت لاعب رائع إنّه يمتلك إمكانيات خرافية وجاء من الأكاديمية ليظهر بمستوى رائع. إنّه القائد ونفخر به دائمًا".

حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق نفى إمكانية رحيل دي ليخت في يناير مؤكدًا أنّه رغم ظروف أياكس المادية إلا انّه لن يتخلى عن اللاعب في منتصف الموسم.

بين إقالة مورينيو، روعة شاكيري وهاتريك ميسي، أسبوع مر رائعًا للغاية لمحبي كرة القدم.



انضموا لنا يوم الثلاثاء من كل أسبوع! فقط تابعوا #شات_جول وشاركوا وجهة نظركم مع مختلف الجماهير عبر تويتر.🐦 pic.twitter.com/xe8NcUEKra — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 18, 2018

واختتم: "سنواجه ريال مدريد في ثمن النهائي. صراحة كنت أتمنى اللعب ضد يوفنتوس لأعود مرة أخرى لفريقي السابق".

أياكس تأهل لثمن النهائي في المركز الثاني خلف بايرن ميونخ ولم يتلقى أي خسارة في البطولة ليضرب موعدًا مع ريال مدريد.