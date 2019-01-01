فان دير سار: أياكس يستطيع الفوز على يوفنتوس

سبق له أن ارتدى قميص السيدة العجوز موسمين

أصر أدوين فان دير سار، أن أياكس قادر على هزيمة يوفنتوس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

حارس أياكس ويوفنتوس السابق والمدير الإداري للفريق الهولندي حالياً، تحدث عن مواجهة فريقيه السابقين.

وقال حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي: "ستكون مباراة مثيرة أمام يوفنتوس، نحن سعداء لتواجدنا في ربع النهائي، لعبنا في مستوى عالي مع ريال مدريد ونأمل في تكرار الأمر أمام يوفنتوس في أمستردام".

وواصل حديثه: "الفريق واثق في نفسه، نستطيع الفوز على يوفنتوس، لدينا فريق شاب وأضفنا له الخبرات، مثل تاديتش وبيلند من مانشستر يونايتد".

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وأردف: "نحن مازالنا في دوري الأبطال وفزنا على ريال مدريد وقدمنا مباراة رائعة أمام بايرن ميونيخ الأمر الذي يعطينا ثقة كبيرة".

وعن مواجهة زميله السابق كريستيانو رونالدو والذي تزامل معه في مانشستر يونايتد حتى 2009: "أعرفه جيدًا، لعبت معه 4 سنوات، وأعرف كم تبلغ سرعته وكذلك قوته العقلية، سيقدم كل شيء من أجل الفوز والتأهل أمامنا، مثلما سنفعل نحن أيضا".

وكان فان دير سار قد قضى 9 سنوات مع أياكس من 1990 وحتى 1999، ليقضى بعدها موسمين مع يوفنتوس حتى 2001، قبل قدوم جانلويجي بوفون.