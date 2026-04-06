فان دير جيب يتنبأ بمستقبل مشرق: «إنه رائع للغاية! هذا أمر غير عادي حقاً»

استمتع رينيه فان دير جيب يوم السبت بمشاهدة مانشستر سيتي وهو يهزم ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ويفوز بنتيجة 4-0. وقد أعجب المحلل القادم من دوردريخت بشكل خاص بلاعب وسط شاب في فريق بيب جوارديولا، والذي يمكنه أيضًا اللعب في مركز الدفاع.

أشاد فان دير جيب يوم الاثنين في برنامج "Vandaag Inside" باللاعب نيكو أورايلي. لعب الإنجليزي البالغ من العمر 21 عاماً ضد ليفربول كظهير أيسر، ونجح في هذا الدور في إيقاف محمد صلاح. كما تم استبدال المهاجم المصري مبكراً من قبل أرني سلوت.

"سيصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم"، يتنبأ فان دير جيب بعد مشاهدة المباراة الحاسمة في كأس إنجلترا. "يبلغ طوله 1.94 متر. إنه رائع للغاية! هذا غير عادي."

يواصل فان دير جيب تحليله حول أورايلي. "لعب كظهير أيسر ضد صلاح. لقد لعب هذا العام في مركز الدفاع الأيسر، كظهير أيسر، وفي جميع مراكز خط الوسط، كجناح أيسر، وفي مركز الهجوم"، يؤكد المهاجم السابق على تنوع مواهب نجم مانشستر سيتي.

"غير عادي حقًا. يا له من لاعب"، يكرر فان دير جيب مرة أخرى أنه شاهد زميل ناثان أكي وتيجاني ريندرز بإعجاب كبير.

أوريلي مرتبط بمانشستر سيتي حتى صيف 2030، بموجب عقد تم توقيعه العام الماضي. تحت قيادة جوارديولا، خاض حتى الآن 66 مباراة. سجل خلالها 13 هدفاً وصنع 8 تمريرات حاسمة.

أصبح المدافع الموهوب الذي يلعب أيضًا في خط الوسط محط اهتمام توماس توخيل. منح الألماني أورايلي حتى الآن ثلاث فرص للعب مع المنتخب الإنجليزي. سيعلن توخيل عن تشكيلته النهائية لكأس العالم في نهاية مايو.