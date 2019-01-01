فان دايك يوضح حقيقة مفاوضات عقده الجديد مع ليفربول

النجم الهولندي فيرجل فان دايك لاعب فريق ليفربول يؤكد أنه لا يتفاوض في الوقت الحالي مع إدارة الفريق بشأن عقده الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نفى النجم الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي وجود أي مفاوضات بينه وبين إدارة النادي على تمديد تعاقده الحالي مع الريدز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فان دايك وأكد خلالها أن الفريق لا يفكر في أي شيء بالوقت الحالي سوى المباريات المقبلة.

ورد فان دايك بشكل مقتضب وحاسم: "لا يوجد أي محادثات في الوقت الجاري هذه هي الحقيقة وهذا هو الوضع حاليًا".

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وأضاف: "هذه ليست مشكلتي أنا لم أقم بأي شيء، كل ما حدث أنني قرأت تقارير تتحدث عن موافقتي على عقد جديد وأمور مثل هذه".

واختتم: "أنا حتى لا أتناقش مع الإدارة في أي شيء في الوقت الحالي والشيء الوحيد الذي أريد أن أقوم به هو التركيز على المباريات لنرى إلى أين سنصل".

جدير بالذكر أن فان دايك كان قد تسبب في هدف خلال هزيمة ليفربول مساء الأمس أمام نابولي بهدفين نظيفين في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا.