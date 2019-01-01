فان دايك يكشف تفاصيل أول محادثة مع يورجن كلوب

فيرجل فان دايك مدافع ليفربول يؤكد أن يورجن كلوب المدير الفني للفريق قدم له الكثير من الدعم منذ انضمامه لصفوف الريدز قادمًا من ساوثامبتون.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الهولندي فيرجل فان دايك نجم فريق ليفربول عن سعادته لتمثيل النادي تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني الحالي للريدز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن كلوب يقدم الكثير من الدعم للفريق، وتحدث خلالها عن أول محادثة جمعته بكلوب:

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وقال فان دايك: "أتذكر عندما تحدثت مع كلوب حول القيمة المادية التي دفعها ليفربول من أجل الحصول على خدماتي، وقتها قال لي أن كل شيء جيد يكلف الكثير من الأموال".

وأضاف: "اعتقدت أنه من العظيم أن يقول لي مثل تلك الأشياء وهذا ما يظهر لماذا يورجن كلوب كان واحد من الأسباب التي جعلتني انضم للنادي".

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وأكمل: "أتذكر عندما قابلت كلوب للمرة الأولى، لقد حظينا محادثة رائعة للغاية ووقتها قام بمنحي الثقة اللازمة لأقدم أفضل ما لدي مع الفريق".

واختتم: "إذا كان هناك ما يميز يورجن كلوب عن البقية فأنا لا أعتقد أنها طاقته الكبيرة فقط، انما أيضًا قدرته الكبيرة على إدارة الأشخاص، فهو يجعل كل منا يشعر بشعور عظيم".